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В Польше в бочке с кислотой обнаружили десять трупов: подробности о шокирующей находке

16 апреля 2023 18:34
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Польше в бочке с кислотой обнаружили десять трупов: подробности о шокирующей находке
Полицейские в Польше. Фото: wikimedia.org
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В польском селе Беловицко (Силезское воеводство) правоохранители обнаружили в бочке до 10 расчлененных трупов, залитых кислотой. Село расположено в 25 км от польско-чешской границы.

Об этом пишет In Poland.

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Что известно

По словам местных жителей, на месте ужасной находки было до 100 полицейских и десятки служебных машин, а также пожарные. Польские службы пробыли там всю ночь.

"Прокуратура лишь подтвердила, что трупы были найдены на старой овцеферме. Однако неофициально говорят, что выкопали больше тел. Это место назвали кладбищем мафии", — пишут СМИ.

Жители села напуганы. По их мнению, это так называемые разборки мафии, но не польской.

В последний день марта Центральное следственное управление полиции задержало 11 человек, "подозреваемых в участии в организованной вооруженной преступной группировке".

Из неофициальных источников известно, что найденные тела имели "следы пыток и огнестрельных ранений".

Напомним, в марте стало известно, что польские спецслужбы обнаружили и нейтрализовали шпионскую сеть, которая работала на Россию и готовила диверсии в Польше. Российские диверсанты планировали теракты на железной дороге.

Также сообщалось, что в Польше были задержаны иностранные граждане, подозреваемые в сотрудничестве с российскими и белорусскими спецслужбами. Польская служба военной контрразведки идентифицировала двух подозреваемых, которых суд арестовал на три месяца.

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