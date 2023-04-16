У Польщі в бочці з кислотою виявили десять трупів: подробиці про шокуючу знахідку
У польському селі Бельовіцько (Сілезьке воєводство) правоохоронці виявили у бочці до 10 розчленованих трупів, які були залиті кислотою. Село розташоване за 25 км від польсько-чеського кордону.
Про це пише In Poland.
Що відомо
За словами місцевих мешканців, на місці жахливої знахідки було до 100 поліцейських та десятки службових машин, а також пожежники. Польські служби пробули там цілу ніч.
"Прокуратура лише підтвердила, що трупи були знайдені на старій вівчарні. Проте неофіційно кажуть, що викопали більше тіл. Це місце назвали кладовищем мафії", — пишуть ЗМІ.
Мешканці села налякані. На їхню думку, це так звані "розбірки" мафії, але не польської.
В останній день березня Центральне слідче управління поліції затримало 11 осіб, "підозрюваних в участі в організованому озброєному злочинному угрупованні".
З неофіційних джерел відомо, що знайдені тіла мали "сліди тортур і вогнепальних поранень".
Нагадаємо, у березні стало відомо, що польські спецслужби виявили та нейтралізували шпигунську мережу, яка працювала на Росію та готувала диверсії у Польщі. Російські диверсанти планували теракти на залізниці.
Також повідомлялося, що у Польщі було затримано іноземних громадян, підозрюваних у співпраці з російськими та білоруськими спецслужбами. Польська служба військової контррозвідки ідентифікувала двох підозрюваних, яких суд заарештував на три місяці.