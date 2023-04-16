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У Польщі в бочці з кислотою виявили десять трупів: подробиці про шокуючу знахідку

16 квітня 2023 18:34
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Польщі в бочці з кислотою виявили десять трупів: подробиці про шокуючу знахідку
Поліцейські у Польщі. Фото: wikimedia.org
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У польському селі Бельовіцько (Сілезьке воєводство) правоохоронці виявили у бочці до 10 розчленованих трупів, які були залиті кислотою. Село розташоване за 25 км від польсько-чеського кордону.     

Про це пише In Poland.

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Що відомо

За словами місцевих мешканців, на місці жахливої знахідки було до 100 поліцейських та десятки службових машин, а також пожежники. Польські служби пробули там цілу ніч. 

"Прокуратура лише підтвердила, що трупи були знайдені на старій вівчарні. Проте неофіційно кажуть, що викопали більше тіл. Це місце назвали кладовищем мафії", — пишуть ЗМІ.

Мешканці села налякані. На їхню думку, це так звані "розбірки" мафії, але не польської.

В останній день березня Центральне слідче управління поліції затримало 11 осіб, "підозрюваних в участі в організованому озброєному злочинному угрупованні".

З неофіційних джерел відомо, що знайдені тіла мали "сліди тортур і вогнепальних поранень".

Нагадаємо, у березні стало відомо, що польські спецслужби виявили та нейтралізували шпигунську мережу, яка працювала на Росію та готувала диверсії у Польщі. Російські диверсанти планували теракти на залізниці. 

Також повідомлялося, що у Польщі було затримано іноземних громадян, підозрюваних у співпраці з російськими та білоруськими спецслужбами. Польська служба військової контррозвідки ідентифікувала двох підозрюваних, яких суд заарештував на три місяці.

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