В РФ ограничили полномочия Интерпола: в чем обвинили организацию

Интерпол на ПК. Фото: google

На территории РФ ограничили полномочия международной организации криминальной полиции Интерпол. Приказ МВД был датирован еще 31 марта, но зарегистрирован 17 августа.

Об этом сообщает портал правовых актов РФ.

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Сообщается, что теперь Интерпол сможет только проводить опросы, посылать запросы на информацию от российских правоохранительных органов, а также устанавливать личность интересующих его граждан.

В МВД РФ говорят, что, имея доступ к базе данных страны, Интерпол может использовать их якобы в целях шпионажа. Организацию обвиняют в "недружестве".

Напомним, Канада расширила санкции против страны-террориста России. В частности, в список вошли 15 россиян и 3 учреждения, ответственные за нарушение прав человека в РФ.

Также мы писали, что Чехия ввела санкции против гендиректора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова. Также в список санкций вошли его родственники — дочь Ольга Зорикова и ее муж Ростислав Зориков.