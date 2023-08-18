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В РФ ограничили полномочия Интерпола: в чем обвинили организацию

18 августа 2023 21:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В РФ ограничили полномочия Интерпола: в чем обвинили организацию
Интерпол на ПК. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На территории РФ ограничили полномочия международной организации криминальной полиции Интерпол. Приказ МВД был датирован еще 31 марта, но зарегистрирован 17 августа.

Об этом сообщает портал правовых актов РФ.

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Сообщается, что теперь Интерпол сможет только проводить опросы, посылать запросы на информацию от российских правоохранительных органов, а также устанавливать личность интересующих его граждан.

В МВД РФ говорят, что, имея доступ к базе данных страны, Интерпол может использовать их якобы в целях шпионажа. Организацию обвиняют в "недружестве".

Напомним, Канада расширила санкции против страны-террориста России. В частности, в список вошли 15 россиян и 3 учреждения, ответственные за нарушение прав человека в РФ.

Также мы писали, что Чехия ввела санкции против гендиректора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова. Также в список санкций вошли его родственники — дочь Ольга Зорикова и ее муж Ростислав Зориков.

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