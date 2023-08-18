У РФ обмежили повноваження Інтерполу: у чому звинуватили організацію

Інтерпол на ПК. Фото: google

На території РФ обмежили повноваження міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол. Наказ МВС був датований ще 31 березня, але зареєстрований 17 серпня.

Про це повідомляє портал правових актів РФ.

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Повідомляється, що відтепер Інтерпол зможе лише проводити опитування, надсилати запити на інформацію від російських правоохоронних органів, а також встановлювати особистість громадян, які його цікавлять.

В МВС РФ кажуть, що, маючи доступ до бази даних країни, Інтерпол може використати їх нібито у цілях шпигунства. Організацію звинувачують у "недружності".

Нагадаємо, Канада розширила санкції проти країни-терориста Росії. Зокрема, до списку увійшли 15 росіян та 3 установи, відповідальні за порушення прав людини в РФ.

Також ми писали, що Чехія запровадила санкції проти гендиректора російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова. Також до списку санкцій увійшли його родичі — дочка Ольга Зорікова та її чоловік Ростислав Зоріков.