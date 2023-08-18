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У РФ обмежили повноваження Інтерполу: у чому звинуватили організацію

18 серпня 2023 21:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У РФ обмежили повноваження Інтерполу: у чому звинуватили організацію
Інтерпол на ПК. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На території РФ обмежили повноваження міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол. Наказ МВС був датований ще 31 березня, але зареєстрований 17 серпня.

Про це повідомляє портал правових актів РФ. 

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Повідомляється, що відтепер Інтерпол зможе лише проводити опитування, надсилати запити на інформацію від російських правоохоронних органів, а також встановлювати особистість громадян, які його цікавлять.

В МВС РФ кажуть, що, маючи доступ до бази даних країни, Інтерпол може використати їх нібито у цілях шпигунства. Організацію звинувачують у "недружності".

Нагадаємо, Канада розширила санкції проти країни-терориста Росії. Зокрема, до списку увійшли 15 росіян та 3 установи, відповідальні за порушення прав людини в РФ.

Також ми писали, що Чехія запровадила санкції проти гендиректора російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Бориса Обносова. Також до списку санкцій увійшли його родичі — дочка Ольга Зорікова та її чоловік Ростислав Зоріков.

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