Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В РФ подняли истребитель из-за американского дрона над Черным морем arrow

В РФ подняли истребитель из-за американского дрона над Черным морем

5 августа 2023 18:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В РФ подняли истребитель из-за американского дрона над Черным морем
Истребитель Су-30. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В России был поднят истребитель Су-30. Это произошло в результате обнаружения американского беспилотника над Черным морем.

Об этом сообщает Минобороны РФ, передают росСМИ.

Читайте также:

Беспилотник США над Черным морем

Над морем зафиксировали разведывательный БпЛА MQ-9A Ripper ВВС США.

"Экипаж российского истребителя Су-30 был поднят в связи с обнаружением разведывательного БпЛА MQ-9A Ripper ВВС США над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении.

null
Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, что 14 марта военно-воздушные силы США выступили с заявлением, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper.

Соединенные Штаты Америки вынуждены были затопить поврежденный российским самолетом беспилотник. Это решение было принято для того, чтобы не дать возможность россиянам захватить дрон.

Министерство обороны России выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником над Черным морем. В российском ведомстве заявляют, что беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы летал с нарушениями.

Добавим, аналитики из ISW считают, что, учитывая неоднократные обязательства президента Джо Байдена избегать привлечения вооруженных сил США к прямому конфликту с Россией, а также четкое и неоднократно продемонстрированное нежелание Кремля вступать в войну с НАТО нет никаких оснований для того, чтобы подобные инциденты приводили к опасной эскалации конфликта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз