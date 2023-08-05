В РФ подняли истребитель из-за американского дрона над Черным морем

Истребитель Су-30. Фото: росСМИ

В России был поднят истребитель Су-30. Это произошло в результате обнаружения американского беспилотника над Черным морем.

Об этом сообщает Минобороны РФ, передают росСМИ.

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Над морем зафиксировали разведывательный БпЛА MQ-9A Ripper ВВС США.

"Экипаж российского истребителя Су-30 был поднят в связи с обнаружением разведывательного БпЛА MQ-9A Ripper ВВС США над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, что 14 марта военно-воздушные силы США выступили с заявлением, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper.

Соединенные Штаты Америки вынуждены были затопить поврежденный российским самолетом беспилотник. Это решение было принято для того, чтобы не дать возможность россиянам захватить дрон.

Министерство обороны России выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником над Черным морем. В российском ведомстве заявляют, что беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы летал с нарушениями.

Добавим, аналитики из ISW считают, что, учитывая неоднократные обязательства президента Джо Байдена избегать привлечения вооруженных сил США к прямому конфликту с Россией, а также четкое и неоднократно продемонстрированное нежелание Кремля вступать в войну с НАТО нет никаких оснований для того, чтобы подобные инциденты приводили к опасной эскалации конфликта.