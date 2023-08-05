У РФ підняли винищувач через американський дрон над Чорним морем

Винищувач Су-30. Фото: росЗМІ

У Росії підняли винищувач Су-30. Це сталося внаслідок виявлення американського безпілотника над Чорним морем.

Про це повідомляє Міноборони РФ, передають росЗМІ.

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Над морем зафіксували розвідувальний БпЛА MQ-9A Ripper ВПС США.

"Екіпаж російського винищувача Су-30 було піднято у зв'язку з виявленням розвідувального БпЛА MQ-9A Ripper ВПС США над акваторією Чорного моря", — йдеться у повідомленні.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 14 березня військово-повітряні сили США виступили із заявою, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БпЛА MQ-9 Reaper.

Сполучені Штати Америки змушені були затопити пошкоджений російським літаком безпілотник. Це рішення було ухвалене для того, аби не дати можливість росіянам захопити дрон.

Міністерство оборони Росії виступило з заявою щодо інциденту з американським безпілотником над Чорним морем. У російському відомстві заявляють, що безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі наблизився до окупованого Криму й нібито летів із порушеннями.

Додамо, аналітики з ISW вважають, що з огляду на неодноразові зобов'язання президента Джо Байдена уникати залучення збройних сил США до прямого конфлікту з Росією, а також чітке та неодноразово продемонстроване небажання Кремля вступати у війну з НАТО, немає жодних підстав для того, щоб подібні інциденти призводили до небезпечної ескалації конфлікту.