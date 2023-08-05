Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У РФ підняли винищувач через американський дрон над Чорним морем arrow

У РФ підняли винищувач через американський дрон над Чорним морем

5 серпня 2023 18:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У РФ підняли винищувач через американський дрон над Чорним морем
Винищувач Су-30. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Росії підняли винищувач Су-30. Це сталося внаслідок виявлення американського безпілотника над Чорним морем.

Про це повідомляє Міноборони РФ, передають росЗМІ.

Читайте також:

Безпілотник США над Чорним морем

Над морем зафіксували розвідувальний БпЛА MQ-9A Ripper ВПС США.

"Екіпаж російського винищувача Су-30 було піднято у зв'язку з виявленням розвідувального БпЛА MQ-9A Ripper ВПС США над акваторією Чорного моря", — йдеться у повідомленні.

null
Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 14 березня військово-повітряні сили США виступили із заявою, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БпЛА MQ-9 Reaper.

Сполучені Штати Америки змушені були затопити пошкоджений російським літаком безпілотник. Це рішення було ухвалене для того, аби не дати можливість росіянам захопити дрон.

Міністерство оборони Росії виступило з заявою щодо інциденту з американським безпілотником над Чорним морем. У російському відомстві заявляють, що безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі наблизився до окупованого Криму й нібито летів із порушеннями. 

Додамо, аналітики з ISW вважають, що з огляду на неодноразові зобов'язання президента Джо Байдена уникати залучення збройних сил США до прямого конфлікту з Росією, а також чітке та неодноразово продемонстроване небажання Кремля вступати у війну з НАТО, немає жодних підстав для того, щоб подібні інциденти призводили до небезпечної ескалації конфлікту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз