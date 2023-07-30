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В РФ проигнорировали взрывы в Москве, чтобы показать парад Путина

30 июля 2023 16:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В РФ проигнорировали взрывы в Москве 30 июля, чтобы показать парад Путина
Путина показывают по российскому телевидению. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские пропагандисты массово проигнорировали взрывы в Москве, раздававшиеся 30 июля. На российском телевидении транслировали парад Путина.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщается, что государственные российские телеканалы проигнорировали взрывы, звучавшие рано утром в центре Москвы. По имеющейся информации, беспилотники попали по элитному комплексу "Москва-сити".

На телевидении транслировали парад ко дню Военно-морских сил РФ в Петербурге, на котором присутствовал Путин. Также показывали сюжеты о саммите "Россия — Африка" и стихийных бедствиях в РФ.

В СМИ подчеркивают, что в последнее время атаки дронов на Москву стали происходить регулярно.

Что известно о взрывах в Москве 30 июля

Рано утром, 30 июля, в России в Москве раздался взрыв. По свидетельству очевидцев, он произошел в бизнес-центре "Москва-Сити", одна из башен которого в результате загорелась. Также о "хлопках" сообщили и в области.

Позже в сети показали последствия взрывов в Москве и момент попадания БПЛА.

Напомним, что в России на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре раздался взрыв. Предварительно там было заложено взрывное устройство.

Добавим, что 28 июля временно оккупированный Крым посетил "хлопок". В Казачьей бухте возле Севастополя взорвался склад боеприпасов оккупантов.

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