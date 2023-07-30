У РФ проігнорували вибухи у Москві 30 липня, щоб показати парад Путіна

Путіна показують на російському телебаченні. Фото: google

Російські пропагандисти масово проігнорували вибухи у Москві, які лунали 30 липня. Натомість, на російському телебаченні транслювали парад Путіна.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомляється, що державні російські телеканали проігнорували вибухи, які лунали рано-вранці у центрі Москви. За наявною інформацією, безпілотники влучили по елітному комплексу "Москва-сіті".

Натомість, на телебаченні транслювали парад до дня Військово-морських сил РФ у Петербурзі, на якому був присутній Путін. Також показували сюжети про саміт "Росія — Африка" та стихійні лиха в РФ.

У ЗМІ підкреслюють, що останнім часом атаки дронів на Москву стали відбуватися регулярно.

Що відомо про вибухи у Москві 30 липня

Рано-вранці, 30 липня, у Росії в Москві пролунав вибух. За свідченням очевидців, він стався в бізнес-центрі "Москва-Сіті", одна з башт якого в результаті загорілася. Також про "бавовну" повідомили і в області.

Пізніше у мережі показали наслідки вибухів у Москві та момент влучання БпЛА.

Нагадаємо, що в Росії на території Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарі пролунав вибух. Попередньо, там було закладено вибуховий пристрій.

Додамо, що 28 липня до тимчасово окупованого Криму завітала "бавовна". У Козачій бухті, що біля Севастополя, вибухнув склад боєприпасів окупантів.