ЧВК Вагнера - спали темпы вербовки - отчет британской разведки

В рф спали темпы вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер", — разведка Британии
Масштабы программы вербовки пленных ЧВК "Вагнер" вероятно сократилось с пиковым периодом 2022 года. Российская сторона поубавилась полагаться на атаки боевиков "Вагнера" в стиле живой волны в ключевых секторах, сообщает британская разведка.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
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Отчет разведки
В отчете говорится, что по данным Федеральной службы исполнения наказаний рф, опубликованным 31 января, численность заключенных в стране составляет 433 тысяч человек, что предусматривает сокращение на 6 тысяч заключенных с ноября 2022 года. Напротив, данные ФСИН указывают на уменьшение на 23 тысяч с сентября по ноябрь. Вербовка "Вагнера", вероятно, являлась основным фактором, способствовавшим этой тенденции.
"Данные ФСИН показали сокращение на 23 000 человек с сентября по ноябрь 2022 года. Вербовка Вагнера, вероятно, была основным фактором, способствовавшим этому сокращению", — говорится в сообщении.
Кроме того, неподтвержденные данные от украинских комбатантов за последние десять дней свидетельствуют о том, что российская сторона стала меньше полагаться на атаки бойцов Вагнера в стиле живой волны в ключевых секторах.
Значительная напряженность между Вагнером и Министерством обороны рф проявляется публично; Конкуренция между фракциями в российской элите, вероятно, частично ответственна за сокращение предложения осужденных.
Напомним, ранее британская разведка сообщала, что роль россии как надежного экспортера оружия, вероятно, подорвана ее вторжением в Украину и международными санкциями. Сейчас россия вынуждена отдавать приоритет выработке оружия для собственной армии, а не для экспорта.