ПВК Вагнера - спали темпи вербування - звіт британської розвідки

Вербування "вагнерівців"

Масштаби програми вербування полонених ПВК "Вагнер", ймовірно, скоротилося з піковим періодом 2022 року. Російська сторона поменшала покладатися на атаки бойовиків "Вагнера" у стилі живої хвилі у ключових секторах, повідомляє британська розвідка.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Звіт розвідки

У звіті йдеться, що за даними Федеральної служби виконання покарань рф, опублікованими 31 січня, чисельність ув'язнених у країні становить 433 тисячі осіб, що передбачає скорочення на 6 тисяч ув'язнених з листопада 2022 року. Навпаки, дані ФСВП вказують на зменшення на 23 тисячі з вересня по листопад. Вербування "Вагнера", ймовірно, було основним фактором, що сприяв цій тенденції.

"Дані ФСВП показали скорочення на 23 000 осіб з вересня по листопад 2022 року. Вербування Вагнера, ймовірно, було основним фактором, який сприяв цьому скороченню", — йдеться в повідомленні.

Крім того, непідтверджені дані від українських комбатантів за останні десять днів свідчать про те, що російська сторона поменшала покладатися на атаки бійців Вагнера в стилі живої хвилі в ключових секторах.

Значна напруженість між Вагнером та Міністерством оборони рф проявляється публічно; Конкуренція між фракціями у російській еліті, ймовірно, частково відповідальна за скорочення пропозиції засуджених.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що роль рф як надійного експортера зброї, ймовірно, підірвана її вторгненням в Україну та міжнародними санкціями. Зараз росія змушена віддавати пріоритет виробленню зброї для власної армії, а не для експорту.