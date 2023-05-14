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В РФ заявили о падении дрона на склад со взрывчаткой в Московской области

14 мая 2023 23:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В РФ заявили о падении дрона на склад со взрывчаткой в Московской области
Дрон, который упал в Московской области. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россияне заявили об очередном падении дрона в Московской области. По их словам, он приземлился на один из складов хранения взрывчатых веществ.

Об этом сообщает росСМИ.

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По данным росСМИ, на коптере не было боеприпасов, однако он был оборудован видеокамерой.

"Скорее всего, он упал потому, что села батарейка. Не исключено, что квадрокоптер использовался кем-то для наблюдения за складом", — говорится в сообщении.

Сейчас россияне пытаются установить владельца дрона.

Напомним, вечером, 10 мая, в Брянской и Белгородской областях России слышали взрывы. Губернаторы обвиняют в атаках украинских военных.

Также мы писали, что 10 мая в российских регионах, расположенных недалеко от границы с Украиной, снова заметили беспилотники. В результате атаки дронов на военный полигон в Воронежской области пострадали полтора десятка военных.

Добавим, в Минобороны Российской Федерации заявили, что ночью, 7 мая, в Крыму силы ПВО уничтожили более 20 ударных БпЛА. Там традиционно обвинили Украину в атаке.

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