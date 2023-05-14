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У РФ заявили про падіння дрона на склад з вибухівкою у Московській області

14 травня 2023 23:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У РФ заявили про падіння дрона на склад з вибухівкою у Московській області
Дрон, який впав у Московській області. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Росіяни заявили про чергове падіння дрона у Московській області. За їхніми словами, він приземлився на один зі складів зберігання вибухових речовин.

Про це повідомляє росЗМІ.

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За даними росЗМІ, на коптері не було боєприпасів, однак він був обладнаний відеокамерою. 

"Найімовірніше, він упав тому, що сіла батарейка. Не виключено, що квадрокоптер використовувався кимось для спостереження за складом", — йдеться у повідомленні.

Наразі росіяни намагаються встановити власника дрона.

Нагадаємо, ввечері, 10 травня, в Брянській та Бєлгородській областях Росії чули вибухи. Губернатори звинувачують в атаках українських військових.

Також ми писали, що 10 травня у російських регіонах, розташованих неподалік від кордону з Україною, знову помітили безпілотники. Внаслідок атаки дронів на військовий полігон у Воронезькій області постраждало півтора десятка військових.

Додамо, у Міноборони Російської Федерації заявили, що вночі, 7 травня, у Криму сили ППО знищили понад 20 ударних БпЛА. Там традиційно звинуватили Україну в атаці.

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