Представитель российского МИД Мария Захарова. Фото: росСМИ

В Кремле традиционно обвинили во взрывах в Москве "киевский режим". Там считают, что Украина выполняет приказы Запада.

Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

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"Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, который принимает, кстати, и заграничные рейсы — очередной акт терроризма", — цинично заявила Захарова.

Кремлевская сторонница добавила, что "Зеленский осуществляет поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, это международный терроризм".

"Мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция — постоянные члены СБ ООН — финансируют террористический режим", — сказала она.

Сообщения Захаровой в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, во вторник утром, 4 июля, в Москве прогремели два сильных взрыва. Там заявили, что российскую столицу и подмосковную воинскую часть атаковали беспилотники. Известно по меньшей мере одно попадание, из-за которого даже закрыли один из аэропортов Москвы.