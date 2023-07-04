В РФ нашли виновных во взрывах в Москве
В Кремле традиционно обвинили во взрывах в Москве "киевский режим". Там считают, что Украина выполняет приказы Запада.
Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
Кого обвиняет Кремль
"Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, который принимает, кстати, и заграничные рейсы — очередной акт терроризма", — цинично заявила Захарова.
Кремлевская сторонница добавила, что "Зеленский осуществляет поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, это международный терроризм".
"Мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция — постоянные члены СБ ООН — финансируют террористический режим", — сказала она.
Напомним, во вторник утром, 4 июля, в Москве прогремели два сильных взрыва. Там заявили, что российскую столицу и подмосковную воинскую часть атаковали беспилотники. Известно по меньшей мере одно попадание, из-за которого даже закрыли один из аэропортов Москвы.