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В РФ нашли виновных во взрывах в Москве

4 июля 2023 09:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В РФ нашли виновных во взрывах в Москве
Представитель российского МИД Мария Захарова. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Кремле традиционно обвинили во взрывах в Москве "киевский режим". Там считают, что Украина выполняет приказы Запада.

Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

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"Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, который принимает, кстати, и заграничные рейсы — очередной акт терроризма", цинично заявила Захарова.

Кремлевская сторонница добавила, что "Зеленский осуществляет поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, это международный терроризм".

"Мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция — постоянные члены СБ ООН — финансируют террористический режим", — сказала она.

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Сообщения Захаровой в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, во вторник утром, 4 июля, в Москве прогремели два сильных взрыва. Там заявили, что российскую столицу и подмосковную воинскую часть атаковали беспилотники. Известно по меньшей мере одно попадание, из-за которого даже закрыли один из аэропортов Москвы.

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