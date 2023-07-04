У РФ знайшли винних у вибухах в Москві

Представниця російського МЗС Марія Захарова. Фото: росЗМІ

У Кремлі традиційно звинуватили у вибухах в Москві "київський режим". Там вважають, що "Україна виконує накази Заходу".

Про це заявила представниця російського МЗС Марія Захарова.

Читайте також:

Кого звинувачує Кремль

"Спроба київського режиму атакувати район, де розташовані об'єкти цивільної інфраструктури, у тому числі аеропорт, що приймає до речі, і закордонні рейси — черговий акт тероризму", — цинічно заявила Захарова.

Кремлівська прибічниця додала, що "Зеленський здійснює поставленим Заходом або на західні кошти закупленою зброєю, то це міжнародний тероризм".

"Світова спільнота має усвідомити, що США, Британія, Франція — постійні члени РБ ООН — фінансують терористичний режим", — сказала вона.

Повідомлення Захарової в Telegram. Фото: скріншот

Нагадаємо, 4 липня, вранці у Москві пролунали два сильні вибухи. Там заявили, що російську столицю та підмосковну військову частину атакували безпілотники. Відомо про щонайменше одне влучання, через яке навіть закрили один із аеропортів Москви.