У РФ знайшли винних у вибухах в Москві
У Кремлі традиційно звинуватили у вибухах в Москві "київський режим". Там вважають, що "Україна виконує накази Заходу".
Про це заявила представниця російського МЗС Марія Захарова.
Кого звинувачує Кремль
"Спроба київського режиму атакувати район, де розташовані об'єкти цивільної інфраструктури, у тому числі аеропорт, що приймає до речі, і закордонні рейси — черговий акт тероризму", — цинічно заявила Захарова.
Кремлівська прибічниця додала, що "Зеленський здійснює поставленим Заходом або на західні кошти закупленою зброєю, то це міжнародний тероризм".
"Світова спільнота має усвідомити, що США, Британія, Франція — постійні члени РБ ООН — фінансують терористичний режим", — сказала вона.
Нагадаємо, 4 липня, вранці у Москві пролунали два сильні вибухи. Там заявили, що російську столицю та підмосковну військову частину атакували безпілотники. Відомо про щонайменше одне влучання, через яке навіть закрили один із аеропортів Москви.