Росія та Куба відновили авіасполучення

Російський аеропорт "Шереметьєво". Фото: росЗМІ

Росія та Куба відновили регулярне авіасполучення. Перший рейс вже вилетів до Варадеро з аеропорту в Москві "Шереметьєво".

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Рейс виконує авіакомпанія "Россия" (входить до групи "Аерофлот") на літаках Boeing-777 на 457 пасажирів", — йдеться у повідомленні.

Офіційний представник авіакомпанії Сергій Стариков сказав, що попит на квитки колосальний. За його словами, вартість на рейси до Куби починається від понад 30 тисяч рублів за тариф без багажу.

Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень, а саме щочетверга та щосуботи. З вересня кількість польотів буде збільшена до трьох.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 травня, у російському аеропорту "Внуково" приземлився прямий авіарейс із Тбілісі. Таке авіасполучення без пересадок вперше за чотири роки.

Також ми писали, що грузинська авіакомпанія Georgian Airways планує запровадити транзитні рейси для громадян РФ до країн Європи.