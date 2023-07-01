Россия и Куба возобновили авиасообщение

Российский аэропорт "Шереметьево". Фото: росСМИ

Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение. Первый рейс уже вылетел в Варадеро из аэропорта в Москве "Шереметьево".

Об этом сообщают росСМИ.

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"Рейс выполняет авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на самолетах Boeing-777 на 457 пассажиров", — говорится в сообщении.

Официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков сказал, что спрос на билеты колоссальный. По его словам, стоимость на рейсы в Кубу начинается от более чем 30 тысяч рублей за тариф без багажа.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю, а именно по четвергам и по субботам. С сентября количество полетов будет увеличено до трех.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, 20 мая, в российском аэропорту "Внуково" приземлился прямой авиарейс из Тбилиси. Такое авиасообщение без пересадок впервые за четыре года.

Также мы писали, что грузинская авиакомпания Georgian Airways планирует ввести транзитные рейсы для граждан РФ в страны Европы.