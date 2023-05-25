Грузинська авіакомпанія планує запустити рейси для росіян до країн Європи

Пасажирський літак грузинської авіакомпанії. Фото: росЗМІ

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways планує запровадити транзитні рейси для громадян РФ до країн Європи. Це може відбутися вже наступного місяця.

Про це повідомив засновник Georgian Airways Тамаза Гаіашвілі в коментарі RTVI.

Читайте також:

Авіарейси для росіян з Грузії до Європи

За словами Гаіашвілі, рейси будуть до п'яти міст:

Париж;

Відень;

Мілан;

Салоніки;

Ларнаку.

"Почнемо з 15 червня. Подивимося, як піде ця справа. Але думаємо, що буде достатній попит на цих маршрутах. Через Тбілісі буде зручніше та швидше, ніж на інших напрямках", — заявив засновник Georgian Airways.

Він наголосив, пасажирський потік між Грузією та Росією поступово відновиться.

"Звичайно, зберігатимемо повітряне сполучення з Росією. Нічого з цим не буде. Уряд Грузії дуже тепло це рішення зустріло. Дай боже, щоб воно ніколи більше не переривалося", — додав Гаіашвілі.

Нагадаємо, 20 травня, у російському аеропорту "Внуково" приземлився прямий авіарейс із Тбілісі. Таке авіасполучення без пересадок вперше за чотири роки.

Також ми писали, що до Грузії буде літати російська авіакомпанія Red Wings. Ця авіакомпанія перебуває під санкціями України з 2021 року, але санкції ЄС її не торкнулися, тож влада Грузії дозволила їй польоти.

Додамо, 10 травня, російський диктатор Володимир Путін підписав черговий указ. З 15 травня він скасував візовий режим для громадян Грузії, окрім тривалого перебування.