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Грузинская авиакомпания планирует запустить рейсы для россиян в страны Европы

25 мая 2023 19:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Грузинская авиакомпания планирует запустить рейсы для россиян в страны Европы
Пассажирский самолет грузинской авиакомпании. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Грузинская авиакомпания Georgian Airways планирует запустить транзитные рейсы для граждан РФ в страны Европы. Это может произойти уже в следующем месяце.

Об этом сообщил основатель Georgian Airways Тамаза Гаиашвили в комментарии RTVI.

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По словам Гаиашвили, рейсы будут в пять городов:

  • Париж;
  • Вена;
  • Милан;
  • Салоники;
  • Ларнаке.

"Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях", — заявил основатель Georgian Airways.

Он подчеркнул, что пассажирский поток между Грузией и Россией постепенно восстановится.

"Конечно, будем сохранять воздушное сообщение с Россией. Ничего с этим не будет. Правительство Грузии очень тепло это решение встретило. Дай бог, чтобы оно никогда больше не прерывалось", — добавил Гаиашвили.

Напомним, 20 мая в российском аэропорту "Внуково" приземлился прямой авиарейс из Тбилиси. Такое авиасообщение без пересадок впервые за четыре года.

Также мы писали, что в Грузию будет летать российская авиакомпания Red Wings. Эта авиакомпания находится под санкциями Украины с 2021 года, но санкции ЕС ее не коснулись, поэтому власти Грузии разрешили ей полеты.

Добавим, 10 мая российский диктатор Владимир Путин подписал очередной указ. С 15 мая он отменил визовый режим для граждан Грузии, кроме продолжительного пребывания.

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