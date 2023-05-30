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В российском Осташево загорелся спиртзавод

30 мая 2023 16:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В российском Осташево загорелся спиртзавод
Пожар в России. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во вторник, 30 мая, в Подмосковье, Осташево, проживающие столкнулись с серьезным происшествием: на территории местного спиртзавода вспыхнул крупный пожар. В связи с этой чрезвычайной ситуацией, Рузское шоссе, ведущее в эту зону, было временно закрыто для транспортного движения.

Об этом сообщают местные соцсети.

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По предварительным данным, очаг пожара находится в складском помещении спиртзавода. Согласно нашей информации, огонь охватил существенную площадь, что ставит ситуацию под особый риск. Зафиксировано проникновение и разлив спирта на территорию площадью более 1000 квадратных метров. Такой воспламеняющийся материал значительно усугубляет ситуацию, ускоряя распространение огня и создавая дополнительные сложности для пожарных бригад.

В данный момент не ясно, есть ли пострадавшие в результате этого несчастного случая. Компетентные органы проводят интенсивное расследование и устанавливают все детали происшествия. Проверяется также состояние здоровья сотрудников завода и близлежащих жителей, возможно затронутых этим инцидентом.

Пожар
Пожар в Осташево. ФОто: росСМИ

Напомним, что российские СМИ сообщают, что в Курганской области, что в России огонь захватывает все больше пространства. Россияне эвакуируются из поселков рядом с пожарами.

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