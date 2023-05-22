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В России масштабный пожар на складе пластиковых изделий

22 мая 2023 23:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В России масштабный пожар на складе пластиковых изделий
Дым над складом пластиковых изделий в Воронеже в России. Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В российском городе Воронеж произошел масштабный пожар на складе пластиковых изделий. Огонь охватил площадь 250 квадратных метров.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Над зданием в небо взвивается густой черный столб дыма — пылает склад на улице Цимлянской. Пожар локализовали в 22:30 по местному времени.

Отмечается, что тушение продолжается, на месте находятся восемь единиц техники и около 30 пожарных.

Информация о пострадавших пока не поступала.

 

Напомним, что в России в течение одного дня горело сразу два военкомата. Один из пожаров произошел в российской столице Москве.

Недавно в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации произошел взрыв на газопроводе Елец-1. В результате инцидента погиб и ранен.

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