В России масштабный пожар на складе пластиковых изделий
В российском городе Воронеж произошел масштабный пожар на складе пластиковых изделий. Огонь охватил площадь 250 квадратных метров.
Об этом сообщают российские СМИ.
Пожар в России
Над зданием в небо взвивается густой черный столб дыма — пылает склад на улице Цимлянской. Пожар локализовали в 22:30 по местному времени.
Отмечается, что тушение продолжается, на месте находятся восемь единиц техники и около 30 пожарных.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Напомним, что в России в течение одного дня горело сразу два военкомата. Один из пожаров произошел в российской столице Москве.
Недавно в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации произошел взрыв на газопроводе Елец-1. В результате инцидента погиб и ранен.