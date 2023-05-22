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У Росії масштабна пожежа на складі пластикових виробів

22 травня 2023 23:59
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Інна Буряк
редактор
У Росії масштабна пожежа на складі пластикових виробів
Дим над складом пластикових виробів у Воронежі в Росії. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російському місті Воронеж сталася масштабна пожежа на складі пластикових виробів. Вогонь охопив площу розміром 250 квадратних метрів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Над будівлею у небо здіймається густий чорний стовп диму — палає склад на вулиці Цимлянській. Пожежу локалізували о 22:30 за місцевим часом. 

Зазначається, що гасіння продовжується, на місці перебуває вісім одиниць техніки та близько 30 пожежників.

Інформації про постраждалих поки що не надходило.

 

Нагадаємо, що в Росії протягом одного дня горіло відразу два військкомати. Одна із пожеж сталася у російській столиці Москві.

Додамо, що нещодавно у Ханти-Мансійському автономному окрузі Російської Федерації стався вибух на газопроводі Єлець-1. Внаслідок інциденту є загиблий та поранені.

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