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У Росії стався вибух на газопроводі, є загиблий та поранені

16 травня 2023 16:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії стався вибух на газопроводі, є загиблий та поранені
Російські пожежники ліквідовують вогонь. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 16 травня, у Ханти-Мансійському автономному окрузі Російської Федерації стався вибух на газопроводі Єлець-1. Внаслідок інциденту є загиблий та поранені.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вибух на російському газопроводі

Вибух стався за 30 км від селища Лихма Ханти-Мансійського автономного округу.

"Вибух стався внаслідок врізання, після цього розпочалася пожежа. Повідомляють про одного загиблого і п'ятьох постраждалих, ділянку труби перекрито", — йдеться у повідомленні. 

Адміністрація відмовилася коментувати подію журналістам.

Нагадаємо, 15 травня, в одному із торгових центрів Москви спалахнула пожежа. Очевидці також повідомляли про вибухи та сильне задимлення.

Також ми писали, що 12 травня у Москві сталася пожежа на машинобудівному заводі імені Чернишова. Саме на цьому підприємстві випускають авіаційні двигуни, зокрема, для бойових літаків МіГ. Внаслідок пожежі постраждало три людини.

Додамо,  7 травня у Курганській області Росії трапились лісові пожежі. З кожним днем вогонь захоплює все більше простору. Росіяни евакуюються з селищ, які поряд із пожежами.

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