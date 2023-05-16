В России произошел взрыв на газопроводе, есть погибший и раненые

Российские пожарные ликвидируют огонь. Фото: росСМИ

Сегодня, 16 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации произошел взрыв на газопроводе Елец-1. В результате инцидента погиб и ранен.

Об этом сообщают росСМИ.

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Взрыв на российском газопроводе

Взрыв произошел в 30 км от поселка Лихма Ханты-Мансийского автономного округа.

"Взрыв произошел в результате врезания, после этого начался пожар. Сообщают об одном погибшем и пятерых пострадавших, участок трубы перекрыт", — говорится в сообщении.

Администрация отказалась комментировать произошедшее журналистам.

Напомним, 15 мая, в одном из торговых центров Москвы вспыхнул пожар. Очевидцы также сообщали о взрывах и сильном задымлении.

Также мы писали, что 12 мая в Москве произошел пожар на машиностроительном заводе имени Чернышева. Именно на этом предприятии выпускают авиационные двигатели, в частности для боевых самолетов МиГ. В результате пожара пострадали три человека.

Добавим, 7 мая в Курганской области России произошли лесные пожары. С каждым днем огонь захватывает все больше пространства. Россияне эвакуируются из поселков рядом с пожарами.