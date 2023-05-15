У Москві палає торговий центр: було чутно вибухи

Пожежа у торговому центрі "Перекресток" в Росії. Фото: скріншот з відео

У понеділок, 15 квітня, в одному із торгових центрів Москви спалахнула пожежа. Очевидці також повідомляли про вибухи та сильне задимлення.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Відомо, що в Бутовому палає торговельний центр "Перекресток" на вулиці Адмірала Ушакова. Очевидці повідомляють про сильне задимлення.

За попередньою інформацією, вибухнули газові балони на першому поверсі будівлі. Інформація про постраждалих уточнюється. Відомо, що відвідувачів та персонал евакуювали.

Інші пожежі в Росії

12 травня у Москві сталася пожежа на машинобудівному заводі імені Чернишова. Саме на цьому підприємстві випускають авіаційні двигуни, зокрема, для бойових літаків МіГ. Внаслідок пожежі постраждало три людини.

Окрім того, 7 травня, у Курганській області Росії трапились лісові пожежі. З кожним днем вогонь захоплює все більше простору. Росіяни евакуюються з селищ, які поряд із пожежами.

Того ж дня, 7 травня, у Москві сталася чергова масштабна пожежа. Інцидент відбувся на будівництві в ЖК "Нове Очаково". За інформацією росЗМІ, загорілися будівельні матеріали. На місце події відразу прибули екстрені служби. Загальна площа загоряння — близько 150 квадратних метрів.

Нагадаємо, у російській Москві 27 квітня спалахнула велика пожежа. Загоряння сталося у житловому комплексі "Вікторія Парк", на якому ще ведеться будівництво, біля Кутузовського проспекту.

Також ми писали, що у підмосковному Красногорську 10 квітня загорівся склад із вторинною сировиною пластику. Площа пожежі становила 1,4 тисячі квадратних метрів.

Додамо, внаслідок пожежі у селищі Сосьва Свердловської області РФ згоріло понад 100 житлових будинків. Сама пожежа почалася на місцевій пилорамі і через сильний вітер швидко перекинулася на сусідні будівлі.