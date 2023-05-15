В Москве пылает торговый центр: были слышны взрывы
В понедельник, 15 апреля, в одном из торговых центров Москвы вспыхнул пожар. Очевидцы также сообщали о взрывах и сильном задымлении.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Что известно о пожаре в Россию
Известно, что в Бутовом горит торговый центр "Перекресток" на улице Адмирала Ушакова. Очевидцы сообщают о сильном задымлении.
По предварительной информации, взорвались газовые баллоны на первом этаже здания. Информация о пострадавших уточняется. Известно, что посетителей и персонал были эвакуированы.
Другие пожары в России
12 мая в Москве произошел пожар на машиностроительном заводе имени Чернышева. Именно на этом предприятии выпускают авиационные двигатели, в частности для боевых самолетов МиГ. В результате пожара пострадали три человека.
Кроме того, 7 мая в Курганской области России произошли лесные пожары. С каждым днем огонь захватывает все больше пространства. Россияне эвакуируются из поселков рядом с пожарами.
В тот же день, 7 мая, в Москве произошел очередной масштабный пожар. Инцидент произошел на строительстве в ЖК "Новое Очаково". По информации РосСМИ, загорелись строительные материалы. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы. Общая площадь возгорания – около 150 квадратных метров.
Напомним, в российской Москве 27 апреля вспыхнул большой пожар. Возгорание произошло в жилом комплексе "Виктория Парк", на котором еще ведется строительство возле Кутузовского проспекта.
Также мы писали, что в подмосковном Красногорске 10 апреля загорелся склад со вторсырьем пластика. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров.
Добавим, в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области РФ сгорело более 100 жилых домов. Сам пожар начался на местной пилораме и из-за сильного ветра быстро перекинулся на соседние здания.