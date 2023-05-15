В Москве пылает торговый центр: были слышны взрывы

Пожар в торговом центре "Перекресток" в России. Фото: скриншот с видео

В понедельник, 15 апреля, в одном из торговых центров Москвы вспыхнул пожар. Очевидцы также сообщали о взрывах и сильном задымлении.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Известно, что в Бутовом горит торговый центр "Перекресток" на улице Адмирала Ушакова. Очевидцы сообщают о сильном задымлении.

По предварительной информации, взорвались газовые баллоны на первом этаже здания. Информация о пострадавших уточняется. Известно, что посетителей и персонал были эвакуированы.

Другие пожары в России

12 мая в Москве произошел пожар на машиностроительном заводе имени Чернышева. Именно на этом предприятии выпускают авиационные двигатели, в частности для боевых самолетов МиГ. В результате пожара пострадали три человека.

Кроме того, 7 мая в Курганской области России произошли лесные пожары. С каждым днем огонь захватывает все больше пространства. Россияне эвакуируются из поселков рядом с пожарами.

В тот же день, 7 мая, в Москве произошел очередной масштабный пожар. Инцидент произошел на строительстве в ЖК "Новое Очаково". По информации РосСМИ, загорелись строительные материалы. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы. Общая площадь возгорания – около 150 квадратных метров.

Напомним, в российской Москве 27 апреля вспыхнул большой пожар. Возгорание произошло в жилом комплексе "Виктория Парк", на котором еще ведется строительство возле Кутузовского проспекта.

Также мы писали, что в подмосковном Красногорске 10 апреля загорелся склад со вторсырьем пластика. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров.

Добавим, в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области РФ сгорело более 100 жилых домов. Сам пожар начался на местной пилораме и из-за сильного ветра быстро перекинулся на соседние здания.