Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Москве пылает торговый центр: были слышны взрывы arrow

В Москве пылает торговый центр: были слышны взрывы

15 мая 2023 13:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Москве пылает торговый центр: были слышны взрывы
Пожар в торговом центре "Перекресток" в России. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 15 апреля, в одном из торговых центров Москвы вспыхнул пожар. Очевидцы также сообщали о взрывах и сильном задымлении.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Читайте также:

Что известно о пожаре в Россию

Известно, что в Бутовом горит торговый центр "Перекресток" на улице Адмирала Ушакова. Очевидцы сообщают о сильном задымлении.

По предварительной информации, взорвались газовые баллоны на первом этаже здания. Информация о пострадавших уточняется. Известно, что посетителей и персонал были эвакуированы.

Другие пожары в России

12 мая в Москве произошел пожар на машиностроительном заводе имени Чернышева. Именно на этом предприятии выпускают авиационные двигатели, в частности для боевых самолетов МиГ. В результате пожара пострадали три человека.

Кроме того, 7 мая в Курганской области России произошли лесные пожары. С каждым днем огонь захватывает все больше пространства. Россияне эвакуируются из поселков рядом с пожарами.

В тот же день, 7 мая, в Москве произошел очередной масштабный пожар. Инцидент произошел на строительстве в ЖК "Новое Очаково". По информации РосСМИ, загорелись строительные материалы. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы. Общая площадь возгорания – около 150 квадратных метров.

Напомним, в российской Москве 27 апреля вспыхнул большой пожар. Возгорание произошло в жилом комплексе "Виктория Парк", на котором еще ведется строительство возле Кутузовского проспекта.

Также мы писали, что в подмосковном Красногорске 10 апреля загорелся склад со вторсырьем пластика. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров.

Добавим, в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области РФ сгорело более 100 жилых домов. Сам пожар начался на местной пилораме и из-за сильного ветра быстро перекинулся на соседние здания.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас