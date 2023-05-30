У російському Осташевому спалахнув спиртзавод

Пожежа у Росії. Фото: росЗМІ

У вівторок, 30 травня, в Підмосков'ї, Осташеве, мешканці зіткнулися із серйозною подією: на території місцевого спиртзаводу спалахнула велика пожежа. У зв'язку з цією надзвичайною ситуацією Рузьке шосе, що веде до цієї зони, було тимчасово закрито для транспортного руху.

Про це повідомляють місцеві соцмережі.

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Пожежа на спиртзаводі

За попередніми даними, осередок пожежі знаходиться у складському приміщенні спиртзаводу. Згідно з нашою інформацією, вогонь охопив суттєву площу, що ставить ситуацію під особливий ризик. Зафіксовано проникнення та розлив спирту на територію площею понад 1000 квадратних метрів. Такий займистий матеріал значно посилює ситуацію, прискорюючи поширення вогню та створюючи додаткові складності для пожежних бригад.

Наразі не зрозуміло, чи постраждалі внаслідок цього нещасного випадку. Компетентні органи проводять інтенсивне розслідування та встановлюють усі деталі події. Перевіряється також стан здоров'я співробітників заводу та прилеглих мешканців, можливо порушених цим інцидентом.

Пожежа в Осташевому. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомляють, що у Курганській області, що в Росії вогонь захоплює все більше простору. Росіяни евакуюються із селищ поряд із пожежами.