В России произошло мощное землетрясение

Сильное землетрясение на Сахалине. Фото: коллаж Новини.LIVE

В воскресенье, 21 мая возле островов Шикотан и Кунашир в Южных Курилах России было зафиксировано землетрясение. В 20:30 по местному времени, было зафиксировано событие силой в 5 баллов.

Об этом сообщает филиал Единой геофизической службы РАН, передает "Укринформ".

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В сообщении указывается, что эпицентр сейсмической активности находился в районе 30 км юго-западнее села Малокурильское, расположенного на острове Шикотан, на глубине примерно 41 км под землей.

Несмотря на ощутимость сейсмической активности в населенных пунктах, нет сообщений о пострадавших или причиненном ущербе. Официальные органы не объявили тревогу в связи с этим землетрясением.

Параллельно этому, в Турции и окрестных регионах после ряда сильных землетрясений было зафиксировано более 33 тысячи подземных толчков. Это подчеркивает активность сейсмических процессов в данной географической зоне.

Напомним, что мир продолжает страдать от многочисленных выходок природы. Так, на острове Крит в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера.

Также Центральная Япония пострадала от землетрясения магнитудой 5,0. Префектуру Ишикава, которая пострадала от мощного землетрясения в прошлую пятницу, в среду утром снова потряс подземный толчок.