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У Росії стався потужний землетрус

21 травня 2023 19:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Росії стався потужний землетрус
Сильний землетрус на Сахаліні. Фото: колаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У неділю, 21 травня біля островів Шикотан і Кунашир у Південних Курилах Росії було зафіксовано землетрус. О 20:30 за місцевим часом, було зафіксовано подію силою 5 балів.

Про це повідомляє філія Єдиної геофізичної служби РАН, передає "Укрінформ".

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У повідомленні вказується, що епіцентр сейсмічної активності знаходився в районі 30 км на південний захід від села Малокурильське, розташованого на острові Шикотан, на глибині приблизно 41 км під землею.

Попри відчутність сейсмічної активності в населених пунктах, немає повідомлень про постраждалих або завданих збитків. Офіційні органи не оголосили тривогу у зв'язку із цим землетрусом.

Паралельно цьому, у Туреччині та навколишніх регіонах після низки сильних землетрусів було зафіксовано понад 33 тисячі підземних поштовхів. Це підкреслює активність сейсмічних процесів у цій географічній зоні.

Нагадаємо, що світ продовжує страждати від численних витівок природи. Так, на острові Кріт в Егейському морі стався землетрус магнітудою 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

Також Центральна Японія постраждала від землетрусу магнітудою 5,0. Префектуру Ішикава, яка постраждала від потужного землетрусу минулої п'ятниці, у середу вранці знову вразив підземний поштовх.

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