В России заявили о восстании "Граждан СССР"

Силовики российской ФСБ. Фото: росСМИ

Российская ФСБ заявила о восстании участников движения "Граждане СССР". Силовики сообщили об их задержании.

Об этом пишут росСМИ.

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Задержание "Граждан СССР"

В ФСБ рассказали, что участники движения якобы пытались повредить станции связи, чтобы не допустить рассылку повесток через "Госуслуги".

Управление ФСБ по Красноярскому краю объявило о предотвращении теракта на территории города Зеленогорска, который готовили "Граждане СССР".

Злоумышленники были задержаны якобы во время получения взрывчатки, которой хотели подорвать базовые станции двух операторов.

Против них возбуждено уголовное дело о попытке незаконной покупки взрывчатки и покушении на теракт.

Напомним, в российской ФСБ заявили, что силовики задержали диверсанта, якобы причастного к взрыву газопровода в поселке Кореиз во временно оккупированном Крыму. Задержанный, мол, признал свою вину и рассказал, что такую задачу ему дали ВСУ.

Также мы писали, что захватчики планируют превратить захваченные высшие учебные заведения для подготовки кадров для ФСБ и полиции. Для этого они хотят использовать университет Мелитополя.