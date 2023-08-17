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В России заявили о восстании "Граждан СССР"

17 августа 2023 12:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России заявили о восстании "Граждан СССР"
Силовики российской ФСБ. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российская ФСБ заявила о восстании участников движения "Граждане СССР". Силовики сообщили об их задержании.

Об этом пишут росСМИ.

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Задержание "Граждан СССР"

В ФСБ рассказали, что участники движения якобы пытались повредить станции связи, чтобы не допустить рассылку повесток через "Госуслуги".

Управление ФСБ по Красноярскому краю объявило о предотвращении теракта на территории города Зеленогорска, который готовили "Граждане СССР".

Злоумышленники были задержаны якобы во время получения взрывчатки, которой хотели подорвать базовые станции двух операторов.

Против них возбуждено уголовное дело о попытке незаконной покупки взрывчатки и покушении на теракт.

Напомним, в российской ФСБ заявили, что силовики задержали диверсанта, якобы причастного к взрыву газопровода в поселке Кореиз во временно оккупированном Крыму. Задержанный, мол, признал свою вину и рассказал, что такую задачу ему дали ВСУ.

Также мы писали, что захватчики планируют превратить захваченные высшие учебные заведения для подготовки кадров для ФСБ и полиции. Для этого они хотят использовать университет Мелитополя.

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