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У Росії заявили про повстання "Граждан СССР"

17 серпня 2023 12:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії заявили про повстання "Граждан СССР"
Силовики російської ФСБ. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російська ФСБ заявила про повстання учасників руху "Граждане СССР". Силовики повідомили про їх затримання.

Про це пишуть росЗМІ.

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Затримання "Граждан СССР"

У ФСБ розповіли, що учасники руху нібито намагалися пошкодити станції зв'язку, щоб не допустити розсилку повісток через "Держпослуги".

Управління ФСБ по Красноярському краю оголосило про запобігання теракту на території міста Зеленогірськ, який готували "Граждане СССР". 

Зловмисників затримали нібито під час отримання вибухівки, якою хотіли підірвати базові станції двох операторів. 

Проти них порушено кримінальну справу про спробу незаконної купівлі вибухівки та замах на теракт.

Нагадаємо, у російській ФСБ заявили, що силовики затримали диверсанта, який нібито причетний до вибуху газопроводу у селищі Кореїз в тимчасово окупованому Криму. Затриманий, мовляв, визнав свою провину і розповів, що таке завдання йому дали ЗСУ.  

Також ми писали, що загарбники планують перетворити захоплені вищі навчальні заклади для підготовки кадрів для ФСБ та поліції. Для цього вони хочуть використати університет Мелітополя.

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