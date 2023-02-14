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В Румынии произошло мощное землетрясение: что известно

14 февраля 2023 18:02
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
В Румынии произошло мощное землетрясение
Магнитуда подземных толчков составила 5,6 балла
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Во вторник, 14 февраля, на юго-западе Румынии произошло новое землетрясение. Сила подземных толчков составила 5,6 балла.

Об этом в Twitter сообщает Европейский-средиземноморский сейсмологический институт.

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Подробности

Эпицентр землетрясения находился в 9 км северо-западнее города Тиргу-Жиу, расположенного на юго-западе страны в провинции Валахия.

По информации сейсмологического института, толчки ощущались в других странах. Не исключено, что их могли ощущать и в западных областях Украины.

Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Даже после нескольких часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.

Кроме того, греческие ученые Костас Папазакос и Константинос Синолакис отметили, что их стране в ближайшее время может угрожать землетрясение. Оно будет мощнее того, который произошел недавно в Турции.

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