В Румынии произошло мощное землетрясение: что известно
Во вторник, 14 февраля, на юго-западе Румынии произошло новое землетрясение. Сила подземных толчков составила 5,6 балла.
Об этом в Twitter сообщает Европейский-средиземноморский сейсмологический институт.
-
В работе "Новой почты" произошел масштабный сбой
-
В рф устроили истерику из-за фактов о действиях оккупантов на ЧАЭС, которые Украина представит ООН
-
"Тепло для защитников": в Одессе полицейские делали окопные свечи
-
"Враг давит со всех сторон": что происходит в самой горячей точке войны на Донбассе
-
Молчаливая Ани Лорак публично призналась в любви новому бойфренду: кто он и откуда
-
Правительство приняло постановление, ускоряющее ввоз в Украину военной техники
-
Зеленский встретился с главой МИД Канады: обсудили сотрудничество в сфере обороны
-
Любовь вопреки войне: боец ВСУ вернулся с Востока и женился в День влюбленных
-
Гороскоп на 15 февраля: Ракам — слушать интуицию, Весам — знаки судьбы
-
НАТО разрабатывает инструкции по участию государств альянса в конфликте высокой интенсивности, — СМИ
Подробности
Эпицентр землетрясения находился в 9 км северо-западнее города Тиргу-Жиу, расположенного на юго-западе страны в провинции Валахия.
По информации сейсмологического института, толчки ощущались в других странах. Не исключено, что их могли ощущать и в западных областях Украины.
🔔 #Earthquake ( #cutremur ) M5.6 прошло 9 km NW of Târgu Jiu ( #Rumania ) 11 минут назад (местный час 15:16:51). More info at:— EMSC (@LastQuake) February 14, 2023
📱 https://t.co/LBaVNedOuH
🌐 https://t.co/tF665i6QJZ
🖥 https://t.co/M0aVV0sbLB pic.twitter.com/FogBjkiCvh
Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже после нескольких часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
Кроме того, греческие ученые Костас Папазакос и Константинос Синолакис отметили, что их стране в ближайшее время может угрожать землетрясение. Оно будет мощнее того, который произошел недавно в Турции.