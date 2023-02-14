У Румунії стався потужний землетрус: що відомо
У вівторок, 14 лютого, на південному заході Румунії стався новий землетрус. Сила підземних поштовхів становила 5,6 балу.
Про це у Twitter повідомляє Європейський-середземноморський сейсмологічний інститут.
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Деталі
Епіцентр землетрусу знаходився за 9 км на північний захід від міста Тиргу-Жіу, яке розташоване на південному заході країни в провінції Валахія.
За інформацію сейсмологічного інституту, поштовхи відчувалися у сусідніх країнах. Не виключено, що їх могли відчувати і у західних областях України.
🔔#Earthquake (#cutremur) M5.6 occurred 9 km NW of Târgu Jiu (#Romania) 11 min ago (local time 15:16:51). More info at:— EMSC (@LastQuake) February 14, 2023
📱https://t.co/LBaVNedOuH
🌐https://t.co/tF665i6QJZ
🖥https://t.co/M0aVV0sbLB pic.twitter.com/FogBjkiCvh
Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.
Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.
Крім того, Грецькі науковці Костас Папазакос та Константинос Синолакіс зазначили, що їхній країні найближчим часом може загрожувати землетрус. Він буде потужнішим за той, який стався нещодавно в Туреччині.