У Румунії стався потужний землетрус

Магнітуда підземних поштовхів становила 5,6 балу

У вівторок, 14 лютого, на південному заході Румунії стався новий землетрус. Сила підземних поштовхів становила 5,6 балу.

Про це у Twitter повідомляє Європейський-середземноморський сейсмологічний інститут.

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Епіцентр землетрусу знаходився за 9 км на північний захід від міста Тиргу-Жіу, яке розташоване на південному заході країни в провінції Валахія.

За інформацію сейсмологічного інституту, поштовхи відчувалися у сусідніх країнах. Не виключено, що їх могли відчувати і у західних областях України.

Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Крім того, Грецькі науковці Костас Папазакос та Константинос Синолакіс зазначили, що їхній країні найближчим часом може загрожувати землетрус. Він буде потужнішим за той, який стався нещодавно в Туреччині.