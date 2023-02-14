Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Румунії стався потужний землетрус: що відомо arrow

У Румунії стався потужний землетрус: що відомо

14 лютого 2023 18:02
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
У Румунії стався потужний землетрус
Магнітуда підземних поштовхів становила 5,6 балу
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

У вівторок, 14 лютого, на південному заході Румунії стався новий землетрус. Сила підземних поштовхів становила 5,6 балу.

Про це у Twitter повідомляє Європейський-середземноморський сейсмологічний інститут.

Читайте також:

Деталі

Епіцентр землетрусу знаходився за 9 км на північний захід від міста Тиргу-Жіу, яке розташоване на південному заході країни в провінції Валахія.

За інформацію сейсмологічного інституту, поштовхи відчувалися у сусідніх країнах. Не виключено, що їх могли відчувати і у західних областях України.

Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Крім того, Грецькі науковці Костас Папазакос та Константинос Синолакіс зазначили, що їхній країні найближчим часом може загрожувати землетрус. Він буде потужнішим за той, який стався нещодавно в Туреччині.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:24 Легенда "Валенсії" очолив рідний клуб: має врятувати "кажанів" від вильоту з Ла Ліги

18:22 У роботі "Нової пошти" стався масштабний збій

18:17 У рф влаштували істерику через факти про дії окупантів на ЧАЕС, які Україна представить ООН

Новина з відео

18:10 "Тепло для захисників": в Одесі поліцейські виготовляли окопні свічки

Ексклюзив

18:00 "Ворог тисне з усіх боків": що відбувається у найгарячішій точці війни на Донбасі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

17:58 Мовчазна Ані Лорак публічно освідчилась новому бойфренду: хто він та звідки

17:50 Уряд прийняв постанову, яка пришвидшить ввезення в Україну військової техніки

Новина з відео

17:47 Зеленський зустрівся з главою МЗС Канади: обговорили співпрацю у сфері оборони

Ексклюзив

17:38 Кохання попри війну: боєць ЗСУ повернувся зі Сходу і одружився в День закоханих

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 15 лютого: Ракам — слухати інтуїцію, Терезам — знаки долі

Новина з відео

18:10 "Тепло для захисників": в Одесі поліцейські виготовляли окопні свічки

Новина з відео

17:47 Зеленський зустрівся з главою МЗС Канади: обговорили співпрацю у сфері оборони

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 15 лютого: Ракам — слухати інтуїцію, Терезам — знаки долі

Новина з відео

17:01 Принц Вільям довів школярів до реготу: спадкоємець корони зателефонував тинейджерам за відеозв'язком

Новина з відео

16:31 НЛО? Над Китаєм помітили ряд з неопізнаних об'єктів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:23 Путін після виходу рф із ЄСПЛ "заспокоїв" громадян "надійністю" російських судів

Новина з відео

15:37 Конкурентка Трампа: експосол США в ООН Ніккі Хейлі оголосила про участь у виборах

Новина з відео

13:37 Пивоваров та Соловій презентували кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Новина з відео

13:26 Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні: ОВА показала наслідки

Новина з відео

12:30 Як TikTok допоміг чоловіку зробити з нікому не відомої книги бестселер

Ексклюзив

18:00 "Ворог тисне з усіх боків": що відбувається у найгарячішій точці війни на Донбасі

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

Новина з фото

08:00 "Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник

18:30 Чому Україні так сильно потрібні винищувачі F-16

Ексклюзив

18:00 У Польщі погіршилося ставлення до українців: ІПСО від рф, маніпуляція чи правда

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:00 Холостий постріл: чому Захід мовчазно "ковтає" російські ракети

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

08:00 Війна залишає токсичну спадщину для середовища та здоров'я людей

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

Актуальне по темі

None 14 Лютий 18:24

Легенда "Валенсії" очолив рідний клуб: має врятувати "кажанів" від вильоту з Ла Ліги

None 14 Лютий 18:22

У роботі "Нової пошти" стався масштабний збій

None 14 Лютий 18:17

У рф влаштували істерику через факти про дії окупантів на ЧАЕС, які Україна представить ООН

None 14 Лютий 17:54

"Тепло для захисників": в Одесі поліцейські виготовляли окопні свічки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB