У Греції найближчим часом може статися землетрус, потужніший за турецький

Науковці прогнозують у Греції землетрус, сильніший за турецький
Грецькі науковці Костас Папазакос та Константинос Синолакіс зазначили, що їхній країні найближчим часом може загрожувати землетрус. Він буде потужнішим за той, який стався днями в Туреччині.
Про це повідомляє грецьке видання Ta Nea.
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Майбутній землетрус у Греції
Грецький сейсмолог Константинос Синолакіс зазначив у ефірі одного із місцевих телеканалів, що незабаром потужний землетрус може струснути Грецію.
За словами Синолакіса, великі землетруси в Греції трапляються кожні 600-800 років. Останній на сьогодні був зафіксований на острові Крит ще у 1403 році.
Прогноз і попередження
Константинос Синолакіс зазначив, що Греція зараз перебуває на порозі землетрусу магнітудою 8,5 бала за шкалою Ріхтера.
Втім, він, як і Костас Папазакос, зазначив, що ці прогнози варто сприймати не як апокаліптичні передбачення, а як попередження для влади.
Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.
Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.
Відомо уже про 19,3 тисячі загиблих в одній Туреччині. Крім того, у сусідній Сирії від землетрусу загинуло понад 3 тисячі людей.
Фото: Pixabay