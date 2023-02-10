У Греції найближчим часом може статися землетрус, потужніший за турецький

Сейсмологи вважають, що найближчим часом у Греції станеться потужний землетрус

Грецькі науковці Костас Папазакос та Константинос Синолакіс зазначили, що їхній країні найближчим часом може загрожувати землетрус. Він буде потужнішим за той, який стався днями в Туреччині.

Про це повідомляє грецьке видання Ta Nea.

Майбутній землетрус у Греції

Грецький сейсмолог Константинос Синолакіс зазначив у ефірі одного із місцевих телеканалів, що незабаром потужний землетрус може струснути Грецію.

За словами Синолакіса, великі землетруси в Греції трапляються кожні 600-800 років. Останній на сьогодні був зафіксований на острові Крит ще у 1403 році.

Прогноз і попередження

Константинос Синолакіс зазначив, що Греція зараз перебуває на порозі землетрусу магнітудою 8,5 бала за шкалою Ріхтера.

Втім, він, як і Костас Папазакос, зазначив, що ці прогнози варто сприймати не як апокаліптичні передбачення, а як попередження для влади.

Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Відомо уже про 19,3 тисячі загиблих в одній Туреччині. Крім того, у сусідній Сирії від землетрусу загинуло понад 3 тисячі людей.

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