В Греции в ближайшее время может произойти землетрясение, мощнее турецкого

Ученые прогнозируют в Греции землетрясение, сильнее турецкого
Греческие ученые Костас Папазакос и Константинос Синолакис отметили, что их стране в ближайшее время может угрожать землетрясение. Он будет мощнее того, которое произошло на днях в Турции.
Об этом сообщает греческое издание Ta Nea.
-
Более 1100 оккупантов за сутки отправились к Кобзону: Генштаб объявил огромные потери рф
-
Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине: где и когда о ней объявит Байден
-
Обстрелы Донецкой области: за сутки погиб один гражданский человек, четверо ранены
-
Из-за санкций россия сократит добычу нефти: что известно
-
Когда россия начнет новое наступление на украинские территории: прогноз Белого дома
-
В Украине потеплеет до +5: на севере и в Винницкой области ожидается снег
-
Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Морпехи потерпели разгром
-
Мобилизация в Украине: как отцу-одиночке получить отсрочку
-
Разгром оккупантов под Угледаром: ISW прогнозирует новые поражения российской армии
-
Всемирный банк выделил на ремонт путей в деоккупированные села $50 млн гранта
Будущее землетрясение в Греции
Греческий сейсмолог Константинос Синолакис отметил в эфире одного из местных телеканалов, что скоро мощное землетрясение может встряхнуть Грецию.
По словам Синолакиса, крупные землетрясения в Греции встречаются каждые 600-800 лет. Последнее на сегодняшний день было зафиксировано на острове Крит еще в 1403 году.
Прогноз и предупреждение
Константинос Синолакис отметил, что Греция сейчас находится на пороге землетрясения магнитудой 8,5 балла по шкале Рихтера.
Впрочем, он, как и Костас Папазакос, отметил, что эти прогнозы следует воспринимать не как апокалиптические предсказания, а как предупреждение для власти.
Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
Известно уже о 19,3 тысячи погибших в одной Турции. Кроме того, в соседней Сирии от землетрясения погибли более 3 тысяч человек.
Фото: Pixabay