В Греции в ближайшее время может произойти землетрясение, мощнее турецкого

Сейсмологи считают, что в ближайшее время в Греции произойдет мощное землетрясение

Греческие ученые Костас Папазакос и Константинос Синолакис отметили, что их стране в ближайшее время может угрожать землетрясение. Он будет мощнее того, которое произошло на днях в Турции.

Об этом сообщает греческое издание Ta Nea.

Будущее землетрясение в Греции

Греческий сейсмолог Константинос Синолакис отметил в эфире одного из местных телеканалов, что скоро мощное землетрясение может встряхнуть Грецию.

По словам Синолакиса, крупные землетрясения в Греции встречаются каждые 600-800 лет. Последнее на сегодняшний день было зафиксировано на острове Крит еще в 1403 году.

Прогноз и предупреждение

Константинос Синолакис отметил, что Греция сейчас находится на пороге землетрясения магнитудой 8,5 балла по шкале Рихтера.

Впрочем, он, как и Костас Папазакос, отметил, что эти прогнозы следует воспринимать не как апокалиптические предсказания, а как предупреждение для власти.

Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.

Известно уже о 19,3 тысячи погибших в одной Турции. Кроме того, в соседней Сирии от землетрясения погибли более 3 тысяч человек.

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