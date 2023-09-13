В Сенат Италии приняли на работу россиянку, которая поддерживает войну, — СМИ

Россиянка Ирина Осипова, которую приняли на работу в Сенат Италии. Фото: Lа Repubblica

В Сенате Италии будет работать россиянка Ирина Осипова. Она поддерживает войну в Украине, а также связана с неонацистом Яном Петровским из бригады "Русич".

Об этом сообщает "Настоящее Время".

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Принятие на работу россиянки в Сенат Италии

35-летняя Ирина Осипова начнет работать в Сенате Италии с 1 ноября. Издание пишет, что ее назначили на должность помощника парламента.

Осипова будет отвечать за базы данных, классификацию и архивацию корреспонденции в Сенате. Россиянка также будет заниматься административными и бухгалтерскими функциями.

По информации местных СМИ, у женщины будет доступ к бухгалтерским данным и досье по всем важным вопросам.

Игнорирование пророссийской позиции Осиповой

Комиссия по отбору персонала не обратила внимания на пророссийскую позицию Ирины Осиповой. Издание отмечает, что о политических взглядах во время экзаменов не спрашивали, будто этого процедура не предусматривает.

По словам главы экзаменационной комиссии Паолы Бинетти, это было бы несправедливым вмешательством, которое создало бы очевидную несправедливую дискриминацию.

"Как частное лицо вы вольны иметь идеи, которые лучше всего соответствуют вашему политическому выбору и ценностям, в которые вы верите. Но как государственному должностному лицу вам не будет разрешено распространять пропаганду", — подчеркнула она.

Поддержка Путина

Осипова родилась в Москве в 1998 году. Она имеет два гражданства: российское и итальянское.

Женщина не раз публично выражала поддержку политики российского диктатора Владимира Путина. Так, на личной странице в соцсетях она называла президента РФ "лидером, не имеющим себе равных в мире". По ее словам, российский режим — это образец для Италии по защите национальных интересов.

К тому же Осипова выходила на протесты в Италии против европейских санкций в отношении России, введенных в 2014 году. Женщина открыто поддерживает войну в Украине и критикует политику Киева.

В 2015 году на своей странице в Facebook Осипова опубликовала фотографию, на которой она стоит вместе с лидером неонацистской группы "Русич" Яном Петровским и его заместителем.

Реакция Украины

Посол Украины в Италии Ярослав Мельник говорит, что назначение россиянки в Сенат в посольстве восприняли с досадой.

"Сейчас многие институты, национальные и международные, стремятся снизить присутствие российских чиновников в своих структурах. Это не только подводит посольство под угрозу — деятельность представителей страны-агрессора может представлять риски для самой институции и страны в целом", — подчеркнул он.

Напомним, в Италии отдыхает российский военный преступник Иван Катанаев. Он заявлял, что Европа скоро исчезнет.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский выступил на международном форуме "Амброзетти", который проходит каждую осень в Италии. Он подчеркнул близкие отношения Украины с этим государством.