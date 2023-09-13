У Сенат Італії прийняли на роботу росіянку, яка підтримує війну, — ЗМІ

Росіянка Ірина Осипова, яку прийняли на роботу в Сенат Італії. Фото: Lа Repubblica

У Сенаті Італії працюватиме росіянка Ірина Осипова. Вона підтримує війну в Україні, а також пов'язана з неонацистом Яном Петровським із бригади "Русич".

Про це повідомляє "Настоящее Время".

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Прийняття на роботу росіянки в Сенат Італії

35-річна Ірина Осипова почне працювати в Сенаті Італії з 1 листопада. Видання пише, що її призначили на посаду помічника парламенту.

Осипова буде відповідати за бази даних, класифікацію та архівацію кореспонденції в Сенаті. Росіянка також займатиметься адміністративними та бухгалтерськими функціями.

За інформацією місцевих ЗМІ, жінка матиме доступ до бухгалтерських даних і досьє з усіх важливих питань.

Ігнорування проросійської позиції Осипової

Комісія з відбору персоналу не звернула увагу на проросійську позицію Ірини Осипової. Видання зазначає, що про політичні погляди під час іспитів не запитували, нібито цього процедура не передбачає.

За словами голови екзаменаційної комісії Паоли Бінетті, це було б несправедливим втручанням, яке створило б очевидну несправедливу дискримінацію.

"Як приватна особа ви вільні мати ідеї, які найкраще

відповідають вашому політичному вибору і цінностям, у які ви вірите. Але як державній посадовій особі вам не буде дозволено поширювати пропаганду", — наголосила вона.

Підтримка Путіна

Осипова народилася в Москві 1998 року. Вона має два громадянства: російське та італійське.

Жінка неодноразово публічно висловлювала підтримку політики російського диктатора Володимира Путіна. Так, на особистій сторінці в соцмережах вона називала президента РФ "лідером, який не має собі рівних у світі". За її словами, російський режим — це зразок для Італії щодо захисту національних інтересів.

До того ж Осипова виходила на протести в Італії проти європейських санкцій щодо Росії, введених у 2014 році. Жінка відкрито підтримує війну в Україні та критикує політику Києва.

У 2015 році на своїй сторінці у Facebook Осипова опублікувала фотографію, на якій вона стоїть разом із лідером неонацистської групи "Русич" Яном Петровським і його заступником.

Реакція України

Посол України в Італії Ярослав Мельник каже, що призначення росіянки до Сенату в посольстві сприйняли із прикрістю.

"Зараз багато інститутів, національних і міжнародних, прагнуть знизити присутність російських чиновників у своїх структурах. Це не тільки підводить посольство під загрозу — діяльність представників країни-агресора може становити ризики для самої інституції та країни загалом", — наголосив він.

Нагадаємо, в Італії відпочиває російський воєнний злочинець Іван Катанаєв. Він заявляв, що Європа скоро зникне.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський виступив на міжнародному форумі "Амброзетті", який відбувається щоосені в Італії. Він підкреслив близькі відносини України з цією державою.