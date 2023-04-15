В Швеции отпустили гражданку РФ, которую подозревали в корпоративном шпионаже

Сотрудники полиции Швеции. Фото: google.com

Сегодня, 15 апреля, шведский прокурор Джеймс фон Рейс снял арест с недавно арестованной россиянки. Ее подозревали в преступлениях корпоративного шпионажа и утечке данных в Гетеборге.

Об этом сообщает прокуратура Швеции.

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"Подозрения по арестованному в четверг ослабли, а также не было достаточных оснований для задержания", — говорится в сообщении.

Прокурор заявил, что именно поэтому он принял решение о снятии ареста с человека.

Предварительное следствие продолжается с проведением дополнительных следственных мероприятий.

В Швеции на нефтеперерабатывающем заводе задержали россиянку: что известно

Издание TV4 Nyheterna сообщило, что в Гетеборге (Швеция) на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem арестовали россиянку. Ее подозревали в корпоративном шпионаже.

Операция по задержанию и аресту женщины была проведена 13 апреля.

В компании подтвердили, что россиянка действительно работала на их заводе, когда пришла полиция.

"Что мы можем подтвердить, так это то, что на нашем нефтеперерабатывающем заводе в Гетеборге была проведена полицейская операция, и полиция задержала человека в четверг днем. Это лицо работает на одного из наших субподрядчиков", — рассказали в пресс-службе Preem.

Напомним, 13 апреля, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сделал заявление на видео о казни украинского пленника. Страна министра будет работать над поиском преступников, совершающих зверства в Украине.

Также мы писали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что Швеция вступит в НАТО до встречи руководителей альянса. Она состоится в Вильнюсе 11-12 июля.