У Швеції відпустили громадянку РФ, яку підозрювали в корпоративному шпигунстві

Працівники поліції Швеції. Фото: google.com

Сьогодні, 15 квітня, шведський прокурор Джеймс фон Рейс зняв арешт з росіянки, яку нещодавно заарештували. Її підозрювали в злочинах корпоративного шпигунства та витоку даних у Гетеборзі.

Про це повідомляє прокуратура Швеції.

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"Підозри щодо заарештованого у четвер ослабли, а також не було достатніх підстав для затримання", — йдеться у повідомленні.

Прокурор заявив, що саме через це він ухвалив рішення про зняття арешту з людини.

Попереднє слідство продовжується з проведенням додаткових слідчих заходів.

У Швеції на нафтопереробному заводі затримали росіянку: що відомо

Видання TV4 Nyheterna повідомило, що у Гетеборзі (Швеція) на нафтопереробному заводі компанії Preem заарештували росіянку. Її підозрювали у корпоративному шпигунстві.

Операція із затримання та арешту жінки була проведена 13 квітня.

У компанії підтвердили, що росіянка дійсно працювала на їхньому заводі, коли прийшла поліція.

"Що ми можемо підтвердити, так це те, що на нашому нафтопереробному заводі в Гетеборзі була проведена поліцейська операція, і поліція затримала людину в четвер вдень. Ця особа працює на одного з наших субпідрядників", — розповіли в пресслужбі Preem.

Нагадаємо, 13 квітня, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зробив заяву на відео про страту українського полоненого. Країна міністра працюватиме над пошуком злочинців, які вчиняють звірства в Україні.

Також ми писали, що державний секретар США Ентоні Блінкен висловив упевненість, що Швеція вступить до НАТО до зустрічі керівників альянсу. Вона відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.