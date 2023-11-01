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В США объяснили, почему помощь Израилю и Украине должна быть объединена

1 ноября 2023 07:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В США объяснили, почему помощь Израилю и Украине должна быть объединена
Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявили, что "без финансовой поддержки США и НАТО украинцы могут проиграть эту войну". Это произошло во время слушания в сенатском Комитете по ассигнованиям.

Об этом пишет Голос Америки.

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По словам Блинкена, в случае прекращения помощи Украине со стороны США европейские партнеры, скорее всего, также остановят свою поддержку.

"Если Путину разрешат продолжать действовать безнаказанно, он не только не остановится в Украине, а потенциально направится в следующую страну НАТО, что вызовет выполнение наших обязанностей по статье 5 альянса НАТО", — сказал он.

Госсекретарь считает, что это послало бы сигнал агрессорам во всем мире: если Путину это сойдет с рук — они также могут развязывать войны.

"Путин добьется успеха, он не остановится на Украине. Если вы – страна Балтии, вы думаете: я – следующий. И, знаете, я не сомневаюсь, что рано или поздно он бросит вызов НАТО, и мы окажемся в перестрелке", — сказал Остин.

Он отметил, что в США понимают стратегию Путина, чтобы затянуть эту войну и заверил, что США пытаются сделать все возможное, чтобы поддержать Украину.

Глава Пентагона подчеркнул, что войны как в Украине, так и в Израиле влияют на национальные интересы США.

В то же время, Блинкен отметил, что помощь Украине и Израилю не стоит разделять, поскольку обе войны, по его словам, связаны между собой.

Напомним, что в Белом доме обвинили республиканцев из Палаты представителей в политизации интересов нацбезопасности. Это произошло после их внесения отдельного законопроекта с помощью Израиля без Украины за счет ассигнований Налоговой службы США.

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