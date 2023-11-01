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У США пояснили, чому допомога Ізраїлю та Україні повинна бути об’єднаною

1 листопада 2023 07:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У США пояснили, чому допомога Ізраїлю та Україні повинна бути об’єднаною
Міністр оборони США Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр оборони США Ллойд Остін і держсекретар Штатів Ентоні Блінкен заявили, що "без фінансової підтримки США і НАТО українці можуть програти цю війну". Це сталося під час слухання у сенатському Комітеті з асигнувань.

Про це пише Голос Америки.

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За словами Блінкена, в разі припинення допомоги Україні з боку США, європейські партнери, швидше всього, також зупинять свою підтримку.

"Якщо Путіну дозволять продовжувати діяти безкарно, він не тільки не зупиниться в Україні, а потенційно попрямує в наступну країну НАТО, що викличе виконання нами наших обов'язків за статтею 5 альянсу НАТО", — сказав він.

Держсекретар вважає, що це надіслало б сигнал агресорам в усьому світі: якщо Путіну це зійде з рук — вони також можуть розв'язувати війни.

"Путін досягне успіху, він не зупиниться на Україні. Якщо ви – країна Балтії, ви думаєте: я – наступний. І, знаєте, я не сумніваюся, що рано чи пізно він кине виклик НАТО, і ми опинимося у перестрілці", — сказав Остін.

Він зазначив, що у США розуміють стратегію Путіна аби затягнути цю війну і запевнив, що США намагаються зробити все можливе, аби підтримати Україну.

Очільник Пентагону наголосив, що війни як в Україні, так і в Ізраїлі, впливають на національні інтереси США.

Водночас Блінкен зауважив, що допомогу Україні та Ізраїлю не варто розділяти, оскільки обидві війни, за його словами, пов'язані між собою.

Нагадаємо, що у Білому дому звинуватили республіканців з Палати представників у політизації інтересів нацбезпеки. Це сталося після їхнього внесення окремого законопроєкту за допомогою Ізраїлю без України коштом асигнувань Податкової служби США.

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