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В США предупредили о возможном вторжении Азербайджана в Армению

14 октября 2023 09:30
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Козюк Татьяна
редактор
В США предупредили о возможном вторжении Азербайджана в Армению
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшее время. Чиновник призвал разрешить конфликт путем прямых переговоров.

Об этом сообщает издание Politico.

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Отмечается, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Ереван открыть "коридор" вдоль своей южной границы. В случае неповиновения пригрозил решить вопрос "силой".

В ответ на это в Государственном департаменте США отметили важность "суверенитета и территориальной целостности Армении", а также призвали разрешить конфликт путем прямых переговоров.

По словам Энтони Блинкена, "использование силы для разрешения споров неприемлемо". Он, как сообщается, "глубоко обеспокоен военными действиями Азербайджана".

Напомним, 12 октября в Израиль прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Он хотел выразить поддержку после нападения боевиков ХАМАС.

Добавим, в Белом доме заявили, что не будут вводить в Израиль контингент американских войск для подавления ХАМАС. Решение обосновали решением ЦАХАЛа самостоятельно разобраться с боевиками.

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