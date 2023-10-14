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У США попередили про можливе вторгнення Азербайджану у Вірменію

14 жовтня 2023 09:30
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Козюк Тетяна
редактор
У США попередили про можливе вторгнення Азербайджану у Вірменію
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Азербайджан може вторгнутись у Вірменію найближчим часом. Посадовець закликав вирішити конфлікт шляхом прямих переговорів.

Про це повідомляє видання Politico.

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Можливе вторгнення Азербайджану у Вірменію

Зазначається, що раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Єреван відкрити "коридор" уздовж свого південного кордону. У разі непокори пригрозив вирішити питання "силою". 

У відповідь на це у Державному департаменті США наголосили на важливості "суверенітету та територіальної цілісності Вірменії", а також закликали вирішити конфлікт шляхом прямих переговорів.

За словами Ентоні Блінкена, "використання сили для вирішення суперечок є неприйнятним". Він, як повідомляється, "глибоко стурбований військовими діями Азербайджану". 

Нагадаємо,12 жовтня в Ізраїль прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Він хотів висловити підтримку після нападу бойовиків ХАМАСу.

Додамо, у Білому домі заявили, що не будуть вводити в Ізраїль контингент американських військ для придушення ХАМАС. Рішення обґрунтували рішенням ЦАХАЛу самостійно розібратися з бойовиками.

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