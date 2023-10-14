У США попередили про можливе вторгнення Азербайджану у Вірменію
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Азербайджан може вторгнутись у Вірменію найближчим часом. Посадовець закликав вирішити конфлікт шляхом прямих переговорів.
Про це повідомляє видання Politico.
Можливе вторгнення Азербайджану у Вірменію
Зазначається, що раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Єреван відкрити "коридор" уздовж свого південного кордону. У разі непокори пригрозив вирішити питання "силою".
У відповідь на це у Державному департаменті США наголосили на важливості "суверенітету та територіальної цілісності Вірменії", а також закликали вирішити конфлікт шляхом прямих переговорів.
За словами Ентоні Блінкена, "використання сили для вирішення суперечок є неприйнятним". Він, як повідомляється, "глибоко стурбований військовими діями Азербайджану".
Нагадаємо,12 жовтня в Ізраїль прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Він хотів висловити підтримку після нападу бойовиків ХАМАСу.
Додамо, у Білому домі заявили, що не будуть вводити в Ізраїль контингент американських військ для придушення ХАМАС. Рішення обґрунтували рішенням ЦАХАЛу самостійно розібратися з бойовиками.
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