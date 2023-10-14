У США попередили про можливе вторгнення Азербайджану у Вірменію

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Азербайджан може вторгнутись у Вірменію найближчим часом. Посадовець закликав вирішити конфлікт шляхом прямих переговорів.

Про це повідомляє видання Politico.

Читайте також:

Можливе вторгнення Азербайджану у Вірменію

Зазначається, що раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Єреван відкрити "коридор" уздовж свого південного кордону. У разі непокори пригрозив вирішити питання "силою".

У відповідь на це у Державному департаменті США наголосили на важливості "суверенітету та територіальної цілісності Вірменії", а також закликали вирішити конфлікт шляхом прямих переговорів.

За словами Ентоні Блінкена, "використання сили для вирішення суперечок є неприйнятним". Він, як повідомляється, "глибоко стурбований військовими діями Азербайджану".

Нагадаємо,12 жовтня в Ізраїль прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Він хотів висловити підтримку після нападу бойовиків ХАМАСу.

Додамо, у Білому домі заявили, що не будуть вводити в Ізраїль контингент американських військ для придушення ХАМАС. Рішення обґрунтували рішенням ЦАХАЛу самостійно розібратися з бойовиками.