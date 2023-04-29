В США временно приостанавливают деятельность авиации из-за трагедий с вертолетами

Американский пилот в самолете. Фото: freepik.com

Армейское руководство США издало приказ о прекращении деятельности авиации. Соответствующее заявление связано с двумя катастрофами с вертолетами, в результате которых погибли военнослужащие.

Об этом сообщает NBC.

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Полеты на вертолетах под запретом

Как отмечает издание, начальник штаба Армии США генерал Джеймс Макконвилл отдал приказ по прекращению авиационных полетов для всех армейских летчиков. Запрет касается всех пилотов, кроме занимающихся критическими задачами, пока они успешно пройдут дополнительное обучение.

"Безопасность наших авиаторов — наш приоритет, и это отступление — важный шаг, чтобы убедиться, что мы делаем все возможное для предотвращения несчастных случаев и защиты нашего персонала", — говорится в заявлении Макконвилля.

Он отметил, что в ходе учебы основное внимание будет уделено безопасности. В частности, летчики будут учиться по протоколам безопасности, чтобы иметь достаточный уровень подготовки пилотов и экипажей для безопасного выполнения задач.

Напомним, что 27 апреля на Аляске столкнулись два американских военных вертолета. В результате трое пилотов погибли.

Также мы сообщали, что президент США Джо Байден испытывает давление со стороны собственной партии по поводу предоставления Украине истребителей и ракет большого радиуса действия дальности. Это связано с продолжением атак со стороны России, в частности, по мирному населению.