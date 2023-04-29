У США тимчасово призупиняють діяльність авіації через трагедії з гелікоптерами

Американський пілот в літаку. Фото: freepik.com

Армійське керівництво США видало наказ про припинення діяльності авіації. Відповідна заява пов'язана з двома катастрофами з гелікоптерами, в результаті яких загинули військовослужбовці.

Про це повідомляє NBC.

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Польоти на гелікоптерах під забороною

Як зазначає видання, начальник штабу Армії США генерал Джеймс Макконвілл віддав наказ щодо припинення авіаційних польотів для всіх армійських льотчиків. Заборона стосується усіх пілотів, крім тих, які займаються критичними завданнями, допоки вони успішно пройдуть додаткове навчання.

"Безпека наших авіаторів — наш пріоритет, і цей відступ — важливий крок, щоб переконатися, що ми робимо все можливе для запобігання нещасним випадкам і захисту нашого персоналу", — йдеться в заяві Макконвілля.

Він відзначив, що під час навчань основна увага буде приділена безпеці. Зокрема, льотчики будуть навчатися за протоколами з безпеки, щоб мати достатній рівень підготовки пілотів та екіпажів для безпечного виконання завдань.

Нагадаємо, що 27 квітня на Алясці зіштовхнулися два американські військові гелікоптери. Унаслідок цього троє пілотів загинули.

Також ми повідомляли, що президент США Джо Байден відчуває тиск з боку власної партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великого радіуса дії дальності. Це пов'язано з продовженням атак з боку Росії, зокрема по мирному населенню.