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В США приняли первое решение по конфискации российских активов, которые могут пойти Украине

3 февраля 2023 07:20
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Могут передать Украине — в США суд разрешил арестовать более $5 млн олигарха из россии
Константин Малофеев
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В четверг, 2 февраля, окружной судья федерального суда Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать $5,4 миллиона, принадлежащих российскому подсанкционному олигарху Константину Малофееву. Это открывает путь для дальнейшей передачи этих средств Украине.

Об этом пишет Reuters.

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Передача российских активов Украине

Малофеев, владеющий телеканалом "Царьград ТВ", был обвинен в финансировании сепаратизма в Крыму и попал под санкции США в 2014 году. Восемь лет спустя американская прокуратура обвинила его в уклонении от санкций.

В конце 2022 года прокуроры заявили в суде, что имеют право конфисковать деньги на счете Малофеева в банке Sunflower в Денвере, поскольку он пытался перевести их деловому партнеру вопреки санкциям США.

Поскольку российский олигарх не обжаловал запрос на конфискацию, прокуроры 2 февраля заявили, что средства должны быть конфискованы по умолчанию, и суд принял это решение.

После конфискации, согласно принятой в США поправке в бюджетное законодательство, деньги Малофеева могут быть направлены на нужды восстановления Украины.

На сегодня, кроме США, только Канада среди союзников Украины приняла механизм конфискации активов россии в пользу Украины. В июне там были приняты изменения в Закон "О специальных экономических мерах" (Special Economic Measures Act), которыми была создана возможность конфискации и использования российских активов для помощи Украине.

Напомним, недавно Европейский Союз нашел правовые варианты использования арестованных российских активов в пользу Украины. Юридическая служба ЕС сообщила о них странам-членам Союза.

Кроме того, известно, что Эстония хочет начать процесс передачи замороженных российских активов на нужды Украины.

Министр иностранных дел Эстонской Республики Урмас Рейнсалу заявил несколько дней назад, что "тот, кто нанес вред [Украине] должен заплатить за это".

Рейнсал признал, что в Европейском Союзе до сих пор нет консенсуса по вопросу передачи российских активов на восстановление разрушенной войной украинской инфраструктуры. Поэтому Эстония хочет стать примером для всех своих европейских коллег.

Правительство Эстонской Республики уже приказало двум министерствам — иностранным делам и юстиции — разработать предложение о правовых основаниях для такого политического шага.

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