Можуть передати Україні — у США суд дозволив заарештувати понад $5 млн олігарха з рф

Костянтин Малофєєв

У четвер, 2 лютого, окружний суддя федерального суду Манхеттена дозволив прокуратурі конфіскувати $5,4 мільйона, що належать російському підсанкційному олігарху Костянтину Малофєєву. Це відкриває шлях для подальшого передання цих коштів Україні.

Про це пише Reuters.

Передання російських активів Україні

Малофєєв, який є власником телеканалу "Царьград ТВ", був звинувачений у фінансуванні сепаратизму в Криму й потрапив під санкції США у 2014 році. Вісьмома роками пізніше американська прокуратура звинуватила його в ухилянні від санкцій.

Наприкінці 2022 року прокурори заявили в суді, що мають право конфіскувати гроші на рахунку Малофєєва в банку Sunflower у Денвері, оскільки він намагався перевести їх діловому партнеру всупереч санкціям США.

Оскільки російський олігарх не оскаржив запит на конфіскацію, прокурори 2 лютого заявили, що кошти мають бути конфісковані за замовчуванням, і суд схвалив це рішення.

Після конфіскації, згідно з ухваленою у США поправкою до бюджетного законодавства, гроші Малофєєва можуть бути спрямовані на потреби відновлення України.

На сьогодні, окрім США, лише Канада з-поміж союзників України ухвалила механізм конфіскації активів рф на користь України. У червні там було ухвалено зміни до Закону "Про спеціальні економічні заходи" (Special Economic Measures Act), якими була створена можливість конфіскації та використання російських активів для допомоги Україні.

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз знайшов правові варіанти для використання заарештованих російських активів на користь України. Юридична служба ЄС повідомила про них країнам-членам Союзу.

Окрім того, відомо, що Естонія хоче розпочати процес передачі заморожених російських активів на потреби України.

Міністр закордонних справ Естонської Республіки Урмас Рейнсалу заявив кілька днів тому, що "той, хто завдав шкоди [Україні], повинен заплатити за це".

Рейнсалу визнав, що у Європейському Союзі досі немає консенсусу щодо питання передачі російських активів на відновлення зруйнованої війною української інфраструктури. Тому Естонія хоче стати прикладом у цій ситуації для усіх своїх європейських колег.

Уряд Естонської Республіки уже наказав двом міністерствам — закордонних справ та юстиції — розробити пропозицію щодо правових підстав для такого політичного кроку.