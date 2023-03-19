В Тульской области упал беспилотник: что известно
Сегодня, 19 марта, в россии упал неизвестный беспилотник. Инцидент произошел в Тульской области.
Об этом сообщают российские СМИ.
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"19 марта в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат, без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности", — говорится в сообщении.
Местные власти сообщили, что беспилотник не несет угрозы населению и инфраструктуре.
На место происшествия выехали оперативные службы.
Напомним, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле приграничных населенных пунктов. По его словам, было 10 "прилетов". Губернатор считает, что область обстреливала ВСУ.
Также мы писали, что в Белгородской области россии 15 марта произошел "обстрел" города Шебекино. Пострадавших нет.
Добавим, в приграничных регионах россии регулярно раздаются взрывы. Часто российская сторона обвиняет Украину в причастности к этим инцидентам, однако, Киев официально это не комментирует.