У Тульській області впав безпілотник: що відомо

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Сьогодні, 19 березня, у росії впав невідомий безпілотник. Інцидент стався у Тульській області.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"19 березня в Одоєвському районі між населеними пунктами Петровське і Маловель у полі далеко від житлових будинків було виявлено безпілотний літальний апарат, що впав, без розпізнавальних знаків і відомчої приналежності", — йдеться у повідомленні.

Місцева влада повідомила, що безпілотник не несе загрози населенню та інфраструктурі.

На місце події виїхали оперативні служби.

Нагадаємо, губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про обстріл прикордонних населених пунктів. За його словами, було 10 "прильотів". Губернатор вважає, що область обстрілювали ЗСУ.

Також ми писали, що у Бєлгородській області росії 15 березня стався "обстріл" міста Шебекіно. Постраждалих немає.

Додамо, у прикордонних регіонах росії регулярно лунають вибухи. Часто російська сторона звинувачує Україну у причетності до цих інцидентів, проте Київ офіційно це не коментує.