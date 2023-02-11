В Турции дрон зафиксировал гигантскую трещину после мощного землетрясения
В Турции дрон пролетел над огромным разломом, появившимся после мощного землетрясения 6 февраля. Глубина ущелья составляет около 30 метров.
Видео опубликовало издание IHA Haber.
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Трещина зафиксирована в турецкой провинции Хатай. Ее глубина 30 метров и ширина 200 метров.
По информации издания, некоторые утверждают, что во время землетрясения услышали сильный звук взрыва и увидели зеленый свет.
"Был мощный взрыв, я его не видел, но слышал звук", — рассказал житель региона Азиз Гюндюз.
Другой местный житель говорит, что видел зеленый дым.
"Есть люди, которые видели, как произошел взрыв. Я не мог поверить. Отсюда шел зеленый дым", — сказал житель региона Абдулла Темизкан.
По информации Anadolu Agency, число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 20,6 тыс. человек. В поисково-спасательных операциях в десяти провинциях страны привлечены 25067 военнослужащих.
Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.
"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.
Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране. Известно, что глава дипломатии ЕС Боррель и генсек Североатлантического союза Столтенберг уже ведут переговоры.
Следует отметить, что землетрясение также произошло в Сирии и Казахстане.
Сейсмолог Александр Кендзера заявил, что землетрясения вероятны также в Украине, а именно в Киеве и Крыму.