У Туреччині дрон зафіксував гігантську тріщину після потужного землетрусу

Землетрус стався 6 лютого й забрав тисячі життів

У Туреччині дрон пролетів над величезним розломом, який з'явився після потужного землетрусу 6 лютого. Глибина ущелини складає близько 30 метрів.

Відео опублікувало видання IHA Haber.

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Тріщина зафіксована в турецькій провінції Хатай. Її глибина 30 метрів і ширина 200 метрів.

За інформацією видання, деякі люди стверджують, що під час землетрусу почули сильний звук вибуху та побачили зелене світло.

"Був потужний вибух, я його не бачив, але чув звук", — розповів житель регіону Азіз Гюндюз.

Інший місцевий житель каже, що бачив зелений дим.

"Є люди, які бачили, як стався вибух. Я не міг повірити. Звідси йшов зелений дим", — сказав житель регіону Абдулла Темізкан.

За інформацією Anadolu Agency, число загиблих в результаті руйнівного землетрусу на південному сході Туреччини перевищило 20,6 тис. осіб. У пошуково-рятувальних операціях в десяти провінціях країни залучені 25 067 військовослужбовців.

Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав сотні життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.

"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", — сказав Зеленський.

Крім того, у ЄС та НАТО виразили готовність допомогти Туреччині на фоні землетрусу в країні. Відомо, що глава дипломатії ЄС Боррель та генсек Альянсу Столтенберг вже ведуть перемовини.